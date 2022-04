Eléonore DE LOYNES

Fille d’oenologue, petite fille de viticulteur, j’ai toujours visité des chais pendant les vinifications et dégusté à la barrique certains grands crus dont j’ignorais à l’époque la renommée !



Après un DEUG de biologie et déjà quelques vendanges, je me suis tournée vers la faculté d’oenologie de Bordeaux pour comprendre enfin les mystères de ce merveilleux breuvage ! Le monde du vin m’intéresse, la pédagogie aussi. DNO en poche, je choisis un DESS de communication pour partager ma passion.



Après plusieurs expériences d’oenotoursime dans des crus prestigieux, Domaine de Chevalier, Prieuré-Lichine, j'ai choisi de faire connaître le vin autrement : à la radio. Bénévole pour RCF, j’ai animé « des hommes et du vin » pendant plus de 3 ans et me plaisais beaucoup à rencontrer ces personnes qui font le vin de Bordeaux.



Puis, j'etais en charge du technique sur deux propriétés : le château de Bernon en Côtes de Castillon et le château Péchaurieux appellation Bergerac.



Enfin, assistante commerciale chez Horeau Beylot, je suis un portefeuille de clients sur l'Asie et l'Europe.



Très polyvalente, dynamique et curieuse de nouveaux challenges, je souhaite travailler dans le libournais et mettre mes compétences au service du vin.



Mes compétences :

Oenologie

Communication

Dégustation

Journalisme

Vente

Blogging

Oenotourisme

Animation radio

Traduction anglais français

Réseaux sociaux

Relations Presse

Community management

Administration des ventes

Export

Communication digitale