éléonore DE STAËL

Passionnée de parfums

Bac+5 - Ecole de commerce EMLV

Diplômée du Grasse Institute of Perfumery (GIP) Major 2015

5 années d’expériences dans le milieu de la parfumerie

Anglais Courant TOEIC 895/990

Espagnol, Suédois

1 an passé en Suède



Mes compétences :

Olfaction

4 années de vente en parfumerie sélective

Evaluation olfactive (contrôle qualité)

Approche chromatographique

Composition d’accords au sein du GIP et pour des é