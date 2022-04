Eléonore DEFAUX

Etudiante en dernière année d'école d'ingénieur à l'ENSICAEN (Caen), je souhaite travailler dans le secteur du nucléaire. C'est pour cette raison que j'ai choisi de suivre l'enseignement Electronique et Physique Appliquée, spécialité Nucléaire, après deux années de classes préparatoires (MPSI/MP).



Soucieuse de la qualité de mes relations humaines en tant que future ingénieure, je suis également un cursus en double diplôme à l'IAE de Caen : la passerelle Manager.



Dans ce même but, j'ai également effectuer un stage d'un mois à Areva La Hague en juillet 2014 où j'ai découvert le fonctionnement de l'usine de retraitement.

De mai à juillet 2015, j'ai travaillé au Centre National de Recherche Scientifique Demokritos à Athènes, Grèce. Ce stage m'a permis d'appréhender la réalité du monde de la recherche, ses difficultés mais aussi ses relations à l'internationale.

Les six derniers mois de ma formation (jusqu'en septembre 2016) sont consacrés à mon projet de fin d'étude. Stagiaire au service fiabilité du CNPE EDF Flamanville 1&2, je suis chargée de remettre à jour ce qui doit devenir l’outil de référence du site. Afin de faire perdurer cet outil informatique, je fais une démonstration et un suivi régulier auprès des différents pilotes affectés au fur et à mesure du projet. Mon autonomie, ma rigueur et ma communication sont mes principaux atouts pour mener à bien ce stage. Les livrables sont des notes de processus et d’organisation, ce qui devrait me permettre d’appliquer les savoirs acquis par mon double diplôme MAE (Master d’Administration des Entreprises) à l’IAE de Caen.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MATLAB

C++

MCNPX

C

DRAGON