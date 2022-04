Antoine LE BERGER

Bonjour,



Je suis spécialisé dans l’interaction avec les base de données et m'intéresse particulièrement aux algorithmes d'aide à la décision et à l’intelligence artificielle.



Mes connaissances de la plateforme .Net associées à des compétences polyvalentes me permettent de m'adapter à de nombreuses situations.



Actuellement en poste, je recherche une société acceptant le télétravail un à deux jours par semaine afin de vivre partiellement dans ma région (Cherbourg).



Mes compétences :

WinForm

Gestion de projet

Microsoft SQL Server

ASP.NET

Langage C

Microsoft .NET

Analyse fonctionnelle

ADO.Net

XML

Programmation orientée objet

Windows Presentation Foundation

MVVM

Java

JSON

Cascading Style Sheets

C++

JavaScript

MVC

Ajax

Team Foundation Server