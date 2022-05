Bonjour,



Vous êtes à la recherche d’un Graphiste Senior Exé pour mener à bien tous vos projets !

Mon cursus ainsi que mon expérience m’encouragent à vous présenter ma candidature.



Riche d’expériences concrètes en agences de communication, je suis à la fois exécutant et créatif.



Vos projets de communication print ou web sont menés de A a Z !



Visitez mon CV : http://www.doyoubuzz.com/patrice-le-verger



Mon expérience repose sur différents supports d'exécution et de création :



Edition/presse : catalogue, magazine



PUB/ Communication : Brochure, plaquette, affiche, presse, logo, identité visuelle, carte de visite, papiers en tête, flyers, illustration, vitrine, devanture magasin, kakémonos, stand, signalétique, packaging, objet...



WEB : Design et identité visuelle



Contactez moi : pat.leverger@gmail.com



Mes compétences :

Dynamique

Créativité

Graphiste

Autonomie

Rigueur

Adobe Creative Suite