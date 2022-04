Erwan LE VERGER

MC Consulting est un cabinet de conseil et un organisme de formation en Management et Communication, spécialisé dans les relations interculturelles et la créativité.

Consultant senior ayant une forte expérience internationale, j'ai fondé MC Consulting en 2004. Notre siège est basé à Vélizy-Villacoublay et déclaré organisme de formation sous le numéro 11 75 54074 75, à la préfecture de Paris.



Depuis 13 ans nous accompagnons les PME et grands groupes internationaux sur des thématiques telles que :



• La structure et la culture des organisations

• Le management et l’innovation managériale

• Les problématiques inter-culturelles

• Les techniques et le développement de la créativité

• Le développement et la transmission des compétences



Nous intervenons dans différents secteurs :



BANQUE ASSURANCE – ORGANISMES DE FORMATION – COSMETIQUE / MODE – EDUCATION – ENTERTAINMENT – IMMOBILIER – INDUSTRIE –INSTITUTIONS PUBLIQUES – LUXE – MÉDICAL – PHARMACEUTIQUE – TOURISME – TRANSPORT



MC Consulting c’est avant tout un réseau de consultants experts qui ont tous le même niveau d’exigence et pour qui l’Excellence est un engagement permanent.



→ Nos consultants ont tous une expérience professionnelle en entreprise. Ils ont une ou plusieurs spécialités (Analyse transactionnelle, créativité, systémique, management de la qualité, ingénierie pédagogique, psychologie, …). Ils sont au minimum bilingues (Français/Anglais) et certains peuvent intervenir dans d’autres langues : Allemand, Espagnol, Italien, Arabe,…



→ Tous nos Coachs sont certifiés et suivent une supervision mensuelle.



