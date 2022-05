Sandrine PIERRE

Coach professionnelle et Formatrice au sein de l'Atelier du développement, créé fin 2013, je mets mes compétences au service de vos réussites.



Ma méthode ? Concrète, dynamique, parfois remuante mais toujours dans le respect, la confidentialité et le plaisir.

Pour vous aider à donner corps à vos réussites, je vous propose :

> Des prestations de coaching individuel pour prendre du recul et vous propulser

> Des prestations de coaching collectif pour faire de l’intelligence collective un temps pour vous & votre organisation

> Des prestations de formation pour vous nourrir, expérimenter et gagner en compétences

> Des ateliers de codéveloppement professionnel, pour dirigeants et créateurs d'entreprise, ainsi que des ateliers d'innovation managériale pour bénéficier de l'intelligence collective

> Des ateliers à l'adresse des entrepreneurs, pour faire évoluer votre posture et vos pratiques professionnelles dans un cadre ludique et détendu



Un détour sur mon parcours : je débute ma carrière comme Conseillère et Ingénieur de recherche dans le monde agricole. Je poursuis dans la médiation et le conseil d’entreprise. C’est à la fois un appui juridique, technique, stratégique mais aussi une relation d’aide, une conduite au changement.



En dehors de mon cœur de métier, je m'investis autant que possible dans des actions de sens pour moi, notamment au sein de la fédération de coachs professionnels AEC-EMCC, comme Deleguée Regionale Bretagne.



L'Atelier du Développement est enregistré comme Organisme de Formation auprès de la DIRECCTE Bretagne, sous le numéro 53 29 08777 29. Il est également référencé comme prestataire DLA pour la Bretagne.



N'hésitez pas à me contacter directement pour avoir plus de renseignements.



Notre offre de service 2017 : : http://fr.calameo.com/read/004584361af43c7b3aa8f



Mes compétences :

Développement personnel

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Formation professionnelle

Aisance relationelle

Communication

Formation

Régulation

Co-développement Professionnel