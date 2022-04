Sylvain LETERRIER

Nouvellement muté à la FARN paluel (Force d'Action Rapide Nucleaire) en temps que équipier d'intervention.

nouvelle section créé en 2012 post fukushima

la description reste à écrire



anciennement chargé de surveillance sur site nucléaire dans différents domaines :



. Maintenance et contrôle de tout support d'appareils soumis aux réglementations anti sismique



. Contrôles END/CND.,comme les contrôles par tirs gamma métrique, ultrasons, ressuage d'ouvrage neuf et d'exploitation après une maintenance effectué ou lors de contrôles périodiques.





Ces programmes pouvant couvrir plusieurs domaines lors de périodes de maintenance d'une centrales nucléaires, ils sont composés généralement comme ceci :



-début et avant l'arrivée la prestation :

Contrôles documentaire et rencontres pour présentation du programme et de la prestation

-en cours de la prestation :



Contrôles sur le terrain de la prestation dans les domaines technique, sécurité et radioprotection.



Mes compétences :

Cofrend niveau 2 RESSUAGE

Preparateur montage structure metalique

Technicien de maintenance en centrale nucleaire

Superviseur montage de structures metalique

Radioprotection

Contrôle visuel soudage

SEN Sauveteur Equipier Nucléaire

Chargé de surveillance de prestations de maintenan

Supervision contrôle gamma centrale nucléaire

intervenant FARN