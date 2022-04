Eléonore DETOURS

Après de nombreuses expériences commerciales, en France et à l'internationale, je me suis formée à la gestion des réseaux sociaux sur internet. Je travaille maintenant, pour coudreetbroder.com, leader de la vente en ligne de machines à coudre et à broder. Je suis chargée de la mise en place de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux et de l'animation de ces derniers.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Community manager

E-Marketing

eMarketing

Manager

Portugais

réseaux sociaux