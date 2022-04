Eleonore GALVANO

Adjointe de Direction dans un grand cabinet d'audit international durant plusieurs années, j'ai partagé le quotidien d'un Commissaire aux Comptes et de ses Directeurs de Mission. J'ai développé une capacité à travailler dans l'urgence et la discrétion. J'ai accueilli la nombreuse clientèle de haut niveau, assuré la logistique lors des déplacements et suivi les éléments financiers d'un secteur Banque.



Puis durant 9 ans j'ai travaillé dans une agence immobilière pour laquelle j'ai assuré la gestion locative et la commercialisation des espaces vides en tant que conseillère location.

Mon aisance relationnelle m'a permis de développer le secteur et de gérer les relations et litiges avec les syndics, propriétaires et locataire.



Passionnée, Organisée, fiable, tenace... et curieuse je suis aussi ouverte à d'autres secteurs ou mes différents domaines d'expertises pourront être mis a contribution.



Mes compétences :

Gestion des litiges

Appels d'offres

Anayse des Devis travaux

Gestion de la relation client

Suivi d'Eléments Financiers

Conseillère location

Gestionnaire locative

Gestion de projet

Addictologie