Eléonore JOUFFE

Après un parcours de Contrôleur de gestion opérationnel durant plus de 6 ans dans divers types d'environnements (cosmétiques, nouvelles technologies et enseignement supérieur), j'occupe actuellement la fonction d'analyste CRM au sein de l'équipe Falcao Team. J'assure l'exploitation des données clients à des fins analytiques, opérationnelles et stratégiques et collabore avec les directions et entités du groupe de Konica Minolta.



Mes compétences :

Gestion

Systèmes d'information

Contrôle de gestion

Finance

Informatique

Nouvelles technologies

Organisation du travail