Eleonore LANFRY

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Lille depuis décembre 2011, j'ai une formation en Management des Institutions Culturelles.



Mes études à l’IEP de Lille m’ont permis d’approfondir mes connaissances du monde culturel et de ses problématiques. Au cours de mon stage de fin d’étude réalisé au Grand Palais, j’ai organisé les « Mardis du Grand Palais », cycles de conférences hebdomadaires sur des débats d’actualité. Désireuse de consolider mes compétences, j’ai ensuite effectué, jusqu'en janvier 2012, une mission bénévole au sein de l’Alliance française de Mexico, où j’ai assisté la directrice dans la coordination des évènements culturels. Ce nouveau cadre m’a permis de diversifier mes champs de compétences, en travaillant sur des évènements tournés vers la société civile mexicaine, comme l’organisation d’une exposition, d’un festival autour du livre ou les études stratégiques de nos publics. Familiarisée avec la coopération culturelle internationale et la collaboration avec les équipes techniques et pédagogiques, j’ai pu affiner ainsi mes méthodes de travail au sein d’une institution dominante du paysage culturel international.



Ayant de fortes capacités d’initiative et le sens des responsabilités, je m’investis véritablement dans mon travail. Enthousiaste et motivée, j’entretiens de bons contacts avec mes collaborateurs et m’intègre avec aisance. Enfin, je sais être flexible et m’adapter à différents environnements et enjeux.



Je mettrai ces compétences et ces qualités au service de l'Institut français de Haïti à partir de juillet 2012.



Mes compétences :

Communication

Communication externe

Communication interne

Coordination

Coordination d'événements

Espagnol

Espagnol courant

Partenaires financiers

Recherche

Recherche de partenaires