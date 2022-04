Elsa MISKÉ

Consultante et formatrice en stratégies digitales (6 ans d'expérience), j'accompagne mes clients et mes étudiants dans l'appropriation des codes et outils de la communication online. Bilingue Anglais.



Intérêt : Développer des environnements qui facilitent l'innovation sociale à travers le numérique



Site : zazem.fr



SECTEURS / COMPÉTENCES

- Stratégie de communication digitale

- Design Thinking

- Cahiers de Tendances

- Éducation : Cours, Workshops

- Jeunesse, Culture, Politique

- Production Vidéo



Mes compétences :

Montage vidéo

Community Management

Design Thinking

Powerpoint

Formation

Enseignement

Stratégie Digitale

Cahiers de Tendances