Eléonore LEMOR-BOLOT

Professionnelle RH spécialisée dans la conduite du changement et dans la mise en place de processes (intégration, évaluation, développement), spécifiquement dans le cadre d'acquisitions.

Expérience de 3 acquisitions par des sociétés US (Openwave, Microsoft et Accenture).



Missions :

Développement et GPEC

Relations sociales

Contentieux

Gestion du personnel

Formation

Recrutement



Expertises :

Gestion du changement

Alignement et mise en place de politique RH

Intégration et transfert d’activité



Techniques et Langues :

Anglais courant

Pack office

People Click

Next Generation Staffing

Oracle

Headtrax

ADP et Kiosque RH



Mes compétences :

Ressources humaines

Management