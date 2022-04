Eléonore LIEGEOIS ALLAMANNO

Tout mon parcours s’est déroulé dans l’amélioration continue et mes expériences m’ont permis de développer des capacités d’écoute, d’observation, d’analyse et d’adaptabilité (notamment avec mon stage industriel en Inde).

Ces capacités sont nécessaires lors du déploiement de la démarche Lean.

Je suis organisée, sérieuse et j’apprécie le travail en équipe. J’aime le contact avec les personnes de terrain et je considère important de développer les Hommes pour développer l’Entreprise.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations.

A bientôt, et merci d'avoir pris le temps de me lire.



Cordialement,

Eléonore Allamanno Liegeois



Mes compétences :

Amélioration Continue

Lean

Lean Management

Management