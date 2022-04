J'ai effectué :

> Des Visites de co-monitoring et de monitoring (phases II, III, IV et observationnelles).

> Participation à des visites de mise en place et de clôture

> Vérification du bon déroulement de l'essai (respect du protocole, consentement en ordre, notification des EI et EIG)

> Enquêtes de faisabilité

> Remplissage d'e-CRF sur site pour les investigateurs et rapports de visite