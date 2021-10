Thomas CAMPION

Sur un bateau depuis l'âge de deux ans, un appareil photo entre les mains à 12, un stylo entre mes doigts à 4 ans, un clavier d'ordinateur à 15 et un monde de plusieurs milliards d'années à découvrir.



Photographe indépendant depuis 2003, j’ai réalisé de nombreuses prises de vue pour différentes marques et collaboré avec de grands magazines.

Marin dans l'âme, c'est sur la mer que j'ai tenu mon premier appareil photo. Mes différents voyages à travers le monde m’ont apporté des milliers d’images aussi fortes les unes que les autres qui viennent enrichir une photothèque tournée sur la mer, la terre, le ciel et les hommes.

L'écriture est aussi pour moi un moyen de mettre sur une feuille ma vision des choses… Alors à très vite pour de belles collaborations

Thomas



Mes compétences :

Journalisme

Mode

Nature

Nautisme

Photo

Reportage

Sport

Tourisme

Voile

Voyage

Rédaction