Pierre-Emmanuel DE LEUSSE

Je suis passionné par le Patrimoine et par son rôle économique, culturel et social.



Formé à l'Histoire et l'archéologie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aux Relations Internationales au CNAM, j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine du développement de projets touristiques en lien avec le patrimoine, auxquels s'ajoutent en parallèle 12 ans dans les métiers de la communication et de l'édition.



Mon expertise est pluridisciplinaire et bilingue (Fr/Uk), à la croisée de l'ingenierie touristique et de la communication, avec un solide bagage intellectuel en sciences humaines, au service de tous les acteurs privés ou publics du Patrimoine et du Tourisme.



J'ai fondé l'agence Spartium pour fédérer les meilleures expertises en fonction des projets et travailler sur l'identité visuelle, les médias et les éditions de clients dotés d'une forte culture.



J'ai créé My French Countryside pour intervenir comme consultant à différents niveaux sur des projets de valorisation touristique du Patrimoine bâti, notamment pour y développer des hébergements haut de gamme.



Mes compétences :

Accueil

Accueil des publics

Charte graphique

Chef de projet

Communication

Conseil

Culture

Design

Développement de projet

Édition

Identité Visuelle

Presse

Production

Relations Presse

Traduction

Web

Tourisme

Hébergement

Rénovation