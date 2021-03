Eléonore MATHONNIERE (BINET)

Titulaire d'un Master en "droit des relations de travail dans l'entreprise" et forte de quatre années d'expérience en qualité de juriste social dans des structures et des secteurs d'activité variés, je recherche un poste de juriste en droit social ou de chargé des relations sociales / ressources humaines en entreprise ou cabinet d'avocats ou d'expertise-comptable, idéalement dans la région bordelaise.



Au-delà des compétences pointues qu'il doit avoir dans son domaine, un bon juriste doit à mon sens être capable de trouver des solutions juridiques souples, adaptées à chaque situation et doit savoir faire preuve de diplomatie.



J'ai pu acquérir grâce à mes expériences professionnelles une plus grande autonomie et une nécessaire adaptabilité et ai toujours pris le parti de travailler, en équipe, au service de l’opérationnel, en visant tant la fiabilité juridique que la faisabilité opérationnelle des solutions apportées.



Dynamique et investie, rigoureuse et ouverte d'esprit, je souhaite pouvoir continuer d'exercer un métier qui me passionne, au cœur des ressources humaines.



Si mon profil peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Conseil juridique

Droit du travail

Droit social

Veille juridique

Contentieux social