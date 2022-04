Eléonore MONCHARMONT

Etudiante sérieuse, motivée et positive, je suis actuellement étudiante en deuxième année de BTS Commerce International à Dijon.

Par la suite, je souhaiterais poursuivre mon parcours en m'orientant sur une licence professionnelles MAI (Management des Activités Internationales) qui nécessite un contrat de professionnalisation d'une durée de 1 an avec une entreprise qui souhaite s'ouvrir à l'international ou avec une entreprise qui possède déjà une expérience à l'international et qui souhaiterait la développer. Cette licence débute à la rentrée 2015.



Ayant déjà effectué deux stages ( d'une durée de 2 mois en Angleterre pour de la prospection étrangère et 1 mois en France chez un transitaire international) et grâce à ma formation actuelle, je possède de nombreuses connaissances et compétences dans le domaine du commerce International. Je maitrise aussi de nombreux outils informatiques (Word, Excel, Access etc... ).



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Commerce international

Prospection de clients

Gestion des opérations import export

Prospection internationale

Négociation commerciale