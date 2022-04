Eléonore NOUSSAN

Chef de projet pour les laboratoires Servier (Suresnes (92), France), Prestataire employée par MODIS



Maitrise d’ouvrage de bout en bout sur le logiciel Planisware (Logiciel de gestion de projet) :

Recueil des besoins Métiers/utilisateurs, Rédaction de 6 cahiers des charges et de 6 spécifications fonctionnelles, Test Outil, Communication aux utilisateurs (documentation et présentation)



Gestionnaire de projet : Cadrage, Conception, Déploiement Client, Conduite du changement, Maintien en condition opérationnelle (Exemples de sujet : Pilotage par les jalons, Estimations Paramétriques, Versions et Référentiel Projet sur Orchestra)



Formateur : Formation des clients aux méthodes et outil de gestion de projet



Expertises et savoir-faire : Communication orale (Animation de réunion (entre 2 et 30 participants)) et écrite (Spécifications fonctionnelles, Cahier des charges, News-Letter, Leaflet), Gestion d’un plan de charge, Management d’un stagiaire



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Planisware

Animation de formations

Organisation d'évènements

Project Management Office