Eléonore RACAPE

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Diplômée du master 2 LEST (Loisir, Environnement, Sport et tourisme) à Grenoble, je suis actuellement réceptionniste au sein d'un hôtel 4* situé à Toulouse. Aujourd'hui je recherche un poste en tant qu'assistante de direction.



Mes diverses expériences professionnelles précédentes m'ont permis de développer une bonne connaissance du secteur du tourisme et de l'accueil client. Elles m'ont également permis d'acquérir le sens des responsabilités et de l'organisation. J'ai pu me perfectionner sur des missions d'accueil physique et téléphonique, le sens de l'écoute et du service ..



Je pense avoir les compétences requises alors n'hésitez pas à me contacter.



Bonne visite.



Mes compétences :

Outils informatique

Tourisme

Internet

Autonomie

Vente

Conception

Communication

Prospection commerciale

Accueil

Organisation

Ecoute