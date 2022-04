Eléonore RIUS

Deuxième acteur mondial en ressources humaines, Randstad, accompagne chaque année en France 40 000 entreprises dans leurs besoins en recrutement et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Spécialiste du recrutement, mes missions consistent à accompagner et aider les entreprises dans leurs processus de recrutement et leur besoin de compétences. Je réalise par ailleurs toute la démarche de recrutement des candidats afin de proposer les meilleurs profils sur les postes à pourvoir.



Notre agence est spécialisée dans les métiers Experts et Pros de l'industrie, l'agro-alimentaire et le tertiaire



N’hésitez pas à nous contacter, ou rejoignez-nous sur :

•Array

•Array

.Array













Mes compétences :

Ressources Humaines

Mécanique

Recrutement

Tuyauterie

Chaudronnerie

Relations clients

Maintenance industrielle