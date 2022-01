Myriam PRADES

Employée depuis 1997 chez Carrefour en tant qu'assistante de vente, je suis titulaire d'une licence professionnelle d'assistante en gestion et administration des Ressources Humaines obtenue en 2012.

Mon expérience chez Carrefour m'a permis d'accéder à plusieurs formations tel que gestion du stress, techniques de communication, entretenir une relation positive au quotidien, gestion des conflits. Ces formations représentent un atout dans ma reconversion professionnelle.

Je m'appuie aussi sur les connaissances acquises au cours de ma formation universitaire tel que sociologie du travail, sociologie des organisations, psychologie sociale, analyse transactionelle, création et analyse d'enquête.



Au cours d'un stage effectué chez Randstad agence de travail temporaire, j'ai pratiqué réguliérement le recrutement et la conduite d'entretien professionnel.



En recherche active à ce jour, mon but est d'obtenir un poste dans un service des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Recrutement

Paie

Législation sociale

Gestion des ressources humaines