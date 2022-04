Eleonore ROSSINELLI MERKEL

Depuis 1995, Dynamisme et Réactivité



Situé à Buhl proche de la Suisse et de l'Allemagne, le Cabinet Langues Vivantes Merkel, Entreprise de traduction technique multilingue depuis 1995 est votre partenaire linguistique privilégié pour vos échanges avec le monde.

Patrick Merkel de double culture germanique et française, issu de l'Industrie (BE) et polyglotte, a assuré durant 15 ans, en plus de ses activités d'alors, la traduction de manuels et notices techniques pour la société d'applications mathématiques qui l'employait.

Il intervenait à l'international pour les formations clients : Usa, Asie, Israël, Europe, comme en France. Il sera votre interlocuteur direct.

Eléonore Merkel-Rossinelli de double culture italienne et francaise orchestre les demandes clients et les ressources internes et externes via notre pool de collaborateurs travaillant vers leur langue maternelle pour la majorité des langues européennes, asiatiques, Europe centrale et orientale ainsi que dans les domaines techniques les plus pointus.

Pierre,chimiste et major de promo en anglais apporte ses connaissances scientifiques à l'élaboration de documents spécifiques à son métier.

Guillaume , notre "geek" diplômé en Informatique, Infographie 2D-3D & Communication, se charge des mises à jour des sites Internet.

Nous assurons également les services de Pao.



DANS UN SOUCI D ETHIQUE ET DE CONFIDENTIALITE NOUS GARANTISSONS LA TOTALE DISCRETION SUR LES DOSSIERS TRAITES.







