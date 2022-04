Eléonore STÉVENIN-MORGUET

Bonjour à toutes et tous !



Actuellement formatrice consultante au Groupe Egaé (jusqu'à fin avril) et militante à Osez le féminisme !, je suis à la recherche d'une mission de solidarité internationale en lien avec les droits des femmes et des filles (autonomisation, leadership, renforcement de capacités, développement de réseaux, éducation, lutte contre les violences...).



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Ingénierie de formation