Muriel SALLE

Enseignante dans le supérieur depuis de nombreuses années, je suis particulièrement intéressée par les questions de genre. Spécialiste d'histoire des femmes et d'histoire de la médecine, je travaille aujourd'hui à la formation des enseignant-e-s d'une part, et à celle des professionnel-le-s de santé d'autre part (médecins principalement).

Soucieuse d'intervenir dans le cadre de la formation d'adultes sur ces problématiques de genre et d'égalité des sexes, je suis partante pour de nouvelles expériences professionnelles, notamment dans le cadre d'intervention auprès de publics d'adultes hors du champ universitaire.





Mes compétences :

Animation de site inter

Rédaction

Formation

Présentation powerpoint

Recherche

Égalité femmes-hommes