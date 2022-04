Eléonore THIÉBAUT

Je suis une Responsable juridique expérimentée. 14 ans d’expérience: 7 ans comme Avocat (cabinets d’affaires franco-allemands) puis 2 ans comme Juriste d'entreprise puis 5 ans comme Responsable Juridique (entreprise franco-allemande).



Je suis trilingue français-anglais-allemand et spécialisée dans les relations d’affaires franco-allemandes.

J'ai une solide expérience dans le secteur de l’énergie (électricité) ainsi qu'une expérience de management.



Mes principales réalisations sont les suivantes: participation à la création de la première Société Européenne (franco-allemande) à Paris; création et développement du service juridique de cette société; participation à son changement de gouvernance (moniste à dualiste).



Mes principaux domaines d’intervention: droit des contrats et négociations contractuelles (Relations Internationales); suivi de la régulation dans le secteur de l’énergie; droit des sociétés; droit commercial; droit de la concurrence, pré-contentieux et contentieux commerciaux,.





Mes compétences :

Droit des contrats

Droit commercial

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit de la concurrence

Relations franco allemande

Energie