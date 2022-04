Eléonore TURNIER

Aujourd’hui, ayant mené à bien les différentes missions dans la structure où je travaille, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière. J’aspire en effet à de nouvelles expériences et responsabilités, qui me permettront de m’épanouir professionnellement ; même si cela nécessite une éventuelle reconversion ainsi qu'une formation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ecoute

Autonomie

Accueil physique et téléphonique

Dynamique

Organisation du travail

Sens du contact