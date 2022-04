Elfarouk BOUSSKOUR

Justifiant d'une expérience de 4 ans en tant que consultant/Chef de projet AMOA,

je mène au quotidien des projets divers dans plusieurs d'activité (banque, finance, assurance, IARD, Transport, Service à la personne ...)



J'accompagne les clients dans la réalisation de leurs projets en leur proposant des solutions adaptés à leurs besoin.



Dans ce cadre, j'interviens sur les phases suivantes :



- Cadrage et étude du besoin

- Chiffrage

- Rédaction des spécifications

- Communication sur l'état d'avancement auprès des Métiers

- Suivi et la coordination des phases de recette

- Suivi post déploiement

- Conduite du changement, formation & support utilisateur

- Pilotage et gestion de projet



Par nature curieux et rigoureux, doté d'un bon relationnel et d'une aisance rédactionnelle, je suis un fin diplomate m'adaptant à tout type d'interlocuteur (MOA, MOE, ...)



Mes compétences :

Gestion de projet

DECISISONNEL

BI

MOA/MOE

HP Quality Center

eLearning

adobe

Visual Basic .NET

UML/OMT

Scrum Methodology

Oracle

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Merise Methodology

JavaScript

Reporting

Suivi après déploiement

Conseil

Assistance utilisateurs

Accompagnement de projet

Coordination de projets

Recettage

Recette fonctionnelle

Définition du planning

Prototypage

Estimation des charges

Spécifications fonctionnelles

Formalisation des besoins

Étude de faisabilité de projets

Amélioration de process

Modélisation de processus

Cinématique

Analyse de risque

Analyse fonctionnelle

Analyse des besoins

Expression de besoins

GANTT Project

Redmine

Wrike

Communication