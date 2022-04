Elfi EYRAUD

Un parcours diversifié de 17 ans enrichi d'expérience autour de grands comptes tels que Bigard, THIRIET, Pôle Emploi et CAPL.



Mes atouts sont ma facilité d'adaptation, savoir hiérarchiser les urgences et mon expérience pluridisciplinaire (administratives, commerciales, comptables, juridiques et RH).



Aujourd’hui riche de ces expériences, j’opte pour la voie de la spécialisation et vais réaliser une licence professionnelle en vu du Bachelor Responsable en Gestions des relations sociales - Ressources Humaines.



Aussi je recherche une entreprise susceptible de m’accueillir pour me tutorer en contrat de professionnalisation.