Elfidha MONGI

Médecin Major de la santé publique exerçant à l’Hôpital MATRI de l'ARIANA, au service des urgences.

Ancienneté de 28 ans, diplômé de la faculté de Médecine de TUNIS.

je m’intéresse à la médecine intégrative et énergétique.

J'ai effectué plusieurs stages de formation et de perfectionnement en médecine naturelle tel: la REFLEXOLOGIE, la Nutrithérapie ancestrale et macrbiotique et selon le groupe sanguin; la médecine de ventouse (CUPPING THERAPIE); Mésothérapie; PRANA; REIKY;

je suis vice président de l'AEREV (association d'étude et de recherche en energie vitale)

je suis l'économe adjoint de la STPC (soc. tu. de phytothérapie clinique)



Mes compétences :

Santé