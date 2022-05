Tejeddine ISMAÏL

- Ostéopathie générale structurelle, crânienne, viscérale, pédiatrique, pré & post-accouchement, sportive

- Posturologie

- Techniques Jones

- Equilibrage Bioénergétique

- Acmodermie (Analyse de Compatibilité de la Matière sur l'Organisme)

- Aromathérapie

- Auriculothérapie

- Bilan de santé, Mise en forme et bien-être

- Coaching Sportifs, Politiques, Gens d'affaires, ...

- Etude et Recherche des protections contre les nuisances des radiations émises par les sources électromagnétiques, géobiologiques et autres.

- Conception SVAN (Système Vibratoire Anti-Nuisances): TV, PC, GSM,...

- Concept Architecture HBG (Habitat Bioénergétique et Géobilogique)

- Automatic Medical System Analyse Therapy (AMSAT-KOVERT)

- Membre I.R.E.N.A.T.H. (International Institute for reaserch and devolpement on Natural and Holistic Therapies - Belgique)

- Membre Groupe de Recherche Enfants irradiés de Chernobyl

- Membre Programme de Recherche en Médecine Anti-irradiation, Université de Médecine, Lviv, Ukraine

- Membre suppléant Chambre des Ostéopathes de Belgique

- ex-Président de l'I.I.R.T.E.C.(Institut International de Recherche et de Thérapies Energétiques Chinoises)Bruxelles-Belgique

- ex-Professeur Ville de Bruxelles

Mes compétences :

santé

coaching

Conseil

ostéopathie

Formation

géobiologie

Gestion de projet