Richard MARSAUD

RAPIDE BIO

Après des études d'ingénieur en France, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le salariat dans des PME, en France puis en Belgique.

Courant 2005, j'ai saisi une opportunité de construire mon propre revenu, d'abord en complémentaire.

Je suis parvenu à faire monter mon revenu complémentaire au même niveau que mon salaire au bout de 2 ans et demi.

C'était fin 2007. Depuis cette date, je n'ai jamais plus travaillé pour un patron et j'ai continué mon apprentissage du leadership et de l'entrepreneuriat, une aventure humaine phénoménale.



MON SECTEUR

Je suis actif dans l'un des rares secteurs en plein boom actuellement : le ECOMMERCE.

Il s'agit d'une forme très attractive de ecommerce, très accessible à tous et sans investissement de création de site ou autre...

Cela fonctionne via un partenariat avec une boutique en ligne eco-responsable et très innovante en terme de produits du quotidien (large gamme).



Le principe est double :

1) développer les ventes en ligne de la boutique auprès des consommateurs de produits qui vise de consommer des produits sains, de haut niveau de qualité mais abordables

2) développer un réseau de partenaires qui développent ce métier de ecommerce en réseau



La marque signe un contrat avec vous et vous êtes commissionné chaque mois sur base des ventes de vos clients et de votre réseau de partenaires.

Le statut VDI est accessible en France, avec prise en charge à 100% des cotisations sociales d'indépendant par la marque.

Les formations et le système de développement sont au top de ce qui se fait en matière d'utilisation des réseaux sociaux pour vendre et prospecter.



FAIRE PARTIE DE CE MOUVEMENT...

Si vous avez envie de vous renseigner, et qui sait, de démarrer cette aventure qui ne peut vous apporter du positif, contactez-moi, je vous guiderai avec mes plus que 15 années d'expérience et de succès au niveau national et international.

Regardez cette courte vidéo de témoignages : http://ltl.is/vmnyg