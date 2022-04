Elfrieda DESBOEUFS

Dirigeante de Financière Swiftix et des filiales :

SLCT SAS spécialisée en cataphorèse et conditionnement spécifique

SLTS SA spécialisée en traitements de surfaces des métaux et plus spécifiquement en zingage électrolytique et thermolaquage

Clientèle à 80 % de l'industrie automobile.

Lauréate 2015 des Femmes de l'Economie Région Grand Est catégorie Femme Chef d'Entreprise

Chevalier de la Légion d'Honneur





Mes compétences :

Corrosion

Peinture

Conduite du changement

Droit social

Industrie Automobile

Direction générale