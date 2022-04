Elgin MUSA

Motivation, persévérance, sont les mots clés de la réussite...



Enthousiaste et pragmatique je sais m'adapter rapidement à divers environnements, ayant le goût du chiffre par un réel attrait pour le commerce.



j'ai aux cours de mes quelques années d'expériences, eu la chance de voir différentes choses qui m'ont donné la conviction que ce qui compte, est de ce surpasser et aller au delà des objectifs fixés dans le monde professionnel tout comme personnel.



Ne jamais lâcher prise et être optimiste, car “Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté.” Émile-Auguste Chartier.



Musa ELGIN

06 49 83 71 63

musa.elgin@gmail.com



Mes compétences :

Commerce B To B

Service Clients

Fidélisation

Prospection

Négociateur

Animation

Relation client