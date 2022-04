Elgnani CHEMSEDDINE

AMWAJ VOYAGE est une agence de voyage et tourisme a salé notre principale objectif est la satisfaction du nos clients en leurs offrant des services avec un meilleur rapport qualité/ prix sur troix pilliers:

1/ reservations et émissions billets de transport (aérien,maritime )

2/ voyages organisé au Maroc et a l'étranger .

3/ omrah et hajj .

tant que je suis chargé de clientéle je suis amené de vous présenter :

*/ assistance téléphonique et par e_mail

*/ suivie du vos inscriptions aux programmes omrah et hajj ( procédures visa ,.......)

*/ accompagnement et encadrement lors de vos excursions .





Mes compétences :

Commercialisations des services