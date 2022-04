Elhadj Amadou OUATTARA

Ingénieur Réseau Informatique Telecom et justifiant de 2 ans d’expériences dans le domaine , je suis à l’écoute pour de nouvelles opportunités.

Capacité à travailler sous pression, seul et en équipe



Mes compétences :

Windows server 2008 R2

Microsoft Windows 2000 Server

Administration réseaux

Maintenance du parc informatique hardware

Système d’exploitation (Windows server 2003,2008

Câblage réseau informatique et téléphonique

Configuration d’équipements d’interconnexion rés

Assistance technique aux utilisateurs

Maintenance informatique

Sécurité informatique

Outils Informatiques