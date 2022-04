Elhadj FALL

Prazal Solutions est une société basée à Londres spécialisée dans la création de sites Internet et Référencement.



Nous réalisons des sites de tous types. En effet, ces créations vont des sites les plus simples aux sites les plus compliqués, des sites vitrines, statiques, dynamiques mais également des commandes spéciales sur mesure comme des sites de comparateurs de prix ou de vente en ligne.



Nous disposons d’experts qui proposent tout un panel de services comme le e-marketing permettant aux entreprises d’être mieux représentées sur le net. Un service SEO, Search Engine Optimisation (ou référencement), procédé qui permet de faire monter sa position dans les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo en sélectionnant des mots-clés représentant votre activité.



Nos prix sont très compétitifs permettant aux budgets les plus serrés de profiter des avantages d’Internet.



