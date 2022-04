Elhadji Bougouma DIOP

Ingénieur études et développement diplômé de Telecom Bretagne, motivé, dynamique et sérieux, je cherche des collaborateurs.

Je suis particulièrement intéressé par la méthodologie Agile : SCRUM.



Mes compétences :

Selenium IDE, Selenium Webdriver, Scrum, Linux

Eclipse, JAVA, SOAP, RPC, Java RMI JSP, JUnit

.NET Framework, C#, C++, C, ASP

J2EE, JavaScript, Oracle MySQL, SQL, UML,

HTML, XML, PHP5 Perl, Python, CSS, Pascal

