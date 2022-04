Elhadji NDIAYE

Suite à différentes expériences en recrutement et en RH, je me suis lancé en février 2013 dans une formation pour une spécialisation en Gestion de la Paie et Administration du Personnel à l'institut IFOCOP (Rungis).

Cette formation complète m'a permis d'être opérationnel dans le traitement de la paie (les tâches telles que la saisie des éléments variables de paie dans son intégralité (primes, absence, saisie sur salaire...), la prise en charge des déclarations sociales obligatoires et toutes autres tâches. Et aussi gérer le suivi administratif du personnel (différentes attestations, DPAE, contrat de travail, procédures de licenciement...).

Mes qualités principales sont : rigueur, autonomie, sens de l'organisation. Je m'investis dans les tâches qui me sont confiées. J'ai un bon relationnel, je sais faire preuve de discrétion et ma confidentialité est reconnue.



Mes compétences :

Gestion des maladies

Charges sociales

Calcul des indemnités

Gestion des contrats

Excel fonctions avancées

Préparation des éléments de paie

Suivi des congés

Veille juririque et sociale

Etudes et reporting

Respect du secret professionnel

Sage Paie

CEGID EXPERT

SIRH

Pegase

Paramétrage logiciels de paie