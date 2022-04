Elhadji NIASSE

Bonjour,



Je suis Elhadji Ibrahima Niasse, 32 ans et je suis un jeune entrepreneur exerçant dans le domaine du textile avec ma ligne de vêtements Rocketspear LTD.

Le concept de notre marque repose sur le dépassement de soi, la détermination, ainsi que le désir de vaincre.

Fondé en 2006 à Paris, Rocketspear est entrain de se promouvoir dans le monde de la mode à travers des personnalités évoluant dans le monde de la Musique, du Cinéma, et surtout du sport.



Le Lancement officiel de la marque aura lieu en fin 2010.



