Elhadji Ousmane DIA

Responsable Qualité & Amélioration Continue Amortisseurs, Alstom :

- Assurer l’amélioration permanente du niveau Q&AC notamment dans le cadre des offres&projets.

- Assurer le management opérationnel Q&AC

- Participer à la définition de la stratégie Q&AC et la mettre en oeuvre.

- Garantir la qualité des produits livrés au Client suivant les dispositions contractuelles.

- Etre responsable du contrôle qualité depuis la conception jusqu’à la livraison.

- Assurer le traitement des Réclamations Clients.

- Piloter avec le Responsable de Département la mise en place d’un Système d’Assurance Qualité conforme à la norme IRIS intégrant le SME conformément à la norme ISO 14001 V2004 et le management de la Santé & Sécurité conformément au SMS ALSTOM.

- Assurer le respect des engagements contractuels du Département en matière de Qualité, Coût, Délai et EHS.

- Développer l’esprit Qualité, EHS et démarches de Progrès à DISPEN.

- Développer et faire respecter les procédures Q&AC applicables au sein du Département et développer le management de processus dans une démarche d’amélioration continue.

- Assurer le lien et la cohérence avec la stratégie et les actions QSE et APSYS lancées par l’Etablissement du Creusot.

- Suivre la JV de Qingdao en termes de démarche Qualité. Assurer et maintenir son homologation avec les opérateurs

- Etre le pilote des actions de résolution de problèmes en s’assurant du respect de la démarche de leur résolution et en s’appuyant sur les compétences des métiers.

- Gérer et réaliser les audits fournisseurs



Mes compétences :

TPM

Lean 6 sigma

CAO/DAO

Kaizen / Hoshin / Value Stream Mapping / Kanb

8D

SPC

CATIA V5

Microsoft Excel