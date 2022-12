Sam LASSOUANI

En quête d'un poste comme Data Scientist dans les secteurs techniques: agro-alimentaire, naval,mécanique, maintenance industrielle, industrie des métaux...

Ayant acquis une expérience pertinente dans la gestion de projet et du domaine génie mécanique chez Salzgitter Mannesmann Précision , étant diplômé en Master Génie Industriel, option Lean Manufacturing à l'université de Strasbourg (formation polyvalente, différentes disciplines suivies: Amélioration continue, logistique, génie des matériaux ,GMAO (Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur), TPM (Total Preventive Maintenance ), gestion de projet, logiciel de CAO, diagnostics et surveillance des machines, SolidWorks ... entre autres); je saurai assurer les exigences que requiert le poste d'un cadre que vous proposez.

Le niveau global de mon expérience est de plus de 13 mois , dont 6 mois en France chez Salzgitter à la Marne: solides connaissances en :Rédaction de cahiers des charges , Etude de devis , Contact avec les fournisseurs élaboration de planning, respect des normes;

Mes qualités d'analyse et de synthèse, de rigueur, de sens du contact & de l'écoute, d'organisation et méthodologie, de travail d'équipe, d'autonomie et de diplomatie; seront sûrement un plus pour augmenter l'efficience de la structure.



Mes compétences :

Gestion de projet

en Maintenance

Chassis

CATIA

Pro/ENGINEER

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ANSYS

Assembly Lines

FMECA

SMED

Continuous Improvement

Materials Engineering

Mechanical Engineering

Project Management

Computerised Maintenance Management System

Specifications

Microsoft Office

Solidworks