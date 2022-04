Mes compétences :

Microsoft Windows 7

Administration Systèmes

Windows 2008 R2

UDP

TCP/IP

SAN

RIP

PABX

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Office

Microsoft Access

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux

Java

IP

MySQL

GSM

DSLAM

C++

C Programming Language

BGP (Border Gateway Protocol)

Active Directory

ADSL

4G Networks

3G Networks