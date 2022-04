Elhadji SAMB

Différents métiers exercés :



- Pilotage, organisation et gestion des évolutions du système d’information

- Architecture d'entreprise

- Urbaniste et Architecte Technique des Systèmes d’Information

- Mise à disposition et maintenance en condition opérationnelle des infrastructures

- Management de projet



Mes compétences Fonctionnelles :



- Management directe et indirecte,

- Conception, Dimensionnement et Mise en œuvre des infrastructures des Systèmes D’Information

- Cloud Computing ,

- Management de Projet (Chiffrage, Planning, Pilotage),

- Démarche Qualité (ITIL V2-V3, ISO 9000, EFQM)

- Méthode TOGAF 9, SOA, Merise, UML, EAI, ERP,



Habitué à manager des équipes techniques IT et des projets IT en étant à l’écoute des acteurs, je sais être une force de proposition convaincante et atteindre les objectifs fixés.

Volontaire et obstiné, je demeure un acteur de référence dans le management des IT d’une entreprise qui cherche à garantir l’évolution cohérente de l’ensemble du système d’information dans le respect des objectifs de l’entreprise, du domaine fonctionnel et des contraintes externes et internes (de risques, de coûts, de délais…).

Ma formation d'ingénieur, mes missions antérieures d’Ingénieur systèmes et réseaux, d’administrateur des infrastructures de stockage et sauvegarde, d’administrateur des bases de données, de pilote de projet, d’Architecte technique et d’Urbaniste des Systèmes d’information, me permettent d'appréhender toutes les situations du métier de responsable informatique.



Mes compétences :

IT Service Management

ITIL

ITIL v3

Management

Management qualité

Qualité

Service Management