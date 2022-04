Elhadji Thiecoura KAMARA

Actuellement en formation de technicien en micro-informatique chez ASTON, école du groupe SQLI, je cherche une entreprise dans le cadre d’un contrat en alternance pour préparer un BTS systèmes numériques option informatiques et réseaux en alternance. Ce dernier me permettra de parfaire mes connaissances et de poursuivre mon cursus. En effet, intervenir dans le secteur de l’informatique est désormais mon objectif, objectif qui me tient à cœur.



Mes compétences :

Support utilisateur

Helpdesk

installation

Maintenance à distance

Maintenance informatique