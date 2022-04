Mes compétences :

Installation et dépannage de moteurs

Installation et entretien de système d'alarme

Installation et réparation de commandes électroniq

Réalisation des cartes électroniques

Installation des systèmes d'exploitations

Electricité

Informatique

Mécanique

Support technique

Vernissage

Usinage

VRD. Plate forme bâtiment. Voirie. Réseaux In