Eliane JERRUZ

Native du Bassin d’Arcachon, je suis installée à La Teste de Buch où j’exerce la profession de psychothérapeute et coach.



Ce choix professionnel est le résultat d’un long processus de recherche personnelle et d’expériences acquises dans divers domaines d’activités



Après avoir été salariée j’ai créé une entreprise que j’ai dirigée et développée pendant dix ans, créant douze emplois.



Ancienne gymnaste de haut niveau et monitrice de gymnastique j’ai pratiqué également plusieurs sports (cyclotourisme, arts martiaux, kayak, danse) ce qui m’a permis d’acquérir l’expérience et les compétences utiles à l’accompagnement des sportifs.



Je poursuis une psychothérapie et je suis supervisée dans ma pratique professionnelle par Jean Luc PIGNOL Psychologue Clinicien et psychothérapeute, fondateur de l’école Psychologie Systémique et Intégrative de Bordeaux et Jacques MOREAU didacticien en Analyse Transactionnelle et TSTA.



Je suis présidente de la Compagnie Le Cœur à Rire, association que j’ai créée, dont le but est d’organiser des manifestations au profit de la recherche médicale pédiatrique et, ou de favoriser le confort des enfants hospitalisés.



Mes compétences :

Hypnose

Sophrologie

Coaching

Analyse Transactionnelle