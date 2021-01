Olivier LOUIS

Plus de quinze ans dexpérience au service délus et de dirigeants du secteur public (Syndicat mixte intercommunal, Ministère des finances / EPIC, Commission européenne), du secteur privé (industrie automobile, habitat) et dernièrement du milieu des déchets dans des fonctions de Direction générale adjointe axée sur linnovation, la restructuration, la sécurisation et loptimisation des ressources, dans des activités couvrant stratégie, organisation, pilotage de projets et doutils industriels, accompagnement au changement, médiation, management déquipes pluridisciplinaires



Mes compétences :

Dialogue social

Conduite du changement

Gestion de projet

Amélioration de la performance

Management

Stratégie

Organisation

Lean Manufacturing

ISO 9001 Standard

ISO 14001 Standard

Gestion du personnel